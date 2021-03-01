Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей на 48 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 26 февраля по 4 марта были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, на сумму свыше 48 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"В бюджет Республики мерами прокурорского реагирования возмещено около 9 млн. руб. и на сумму 43,5 тыс. руб. уплачена задолженность за потребленные энергоносители. Погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 34 млн руб. и на сумму более 5 млн. руб. погашена задолженность по единому социальному взносу", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники ведомства в 2020 году способствовали выплате долга по зарплате на 1,6 млрд руб. Кроме того, органы прокуратуры Республики в 2020 году поспособствовали возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц ЛНР.

05 марта — Луганск