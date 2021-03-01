Глава ЛНР направил благодарственное письмо матери Героя России, проживающей в Алчевске (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник направил благодарственное письмо проживающей в Алчевске Любови Дейнеко - матери Героя России, летчика-испытателя Юрия Дейнеко, погибшего в 2003 году в Саратовской области. Об этом сообщило управление внутренней политики администрации Алчевска."Сегодня, 5 марта, по поручению главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника глава администрации Алчевска Наталья Пяткова вручила благодарственное письмо жительнице Алчевска Любови Поликарповне Дейнеко", - говорится в сообщении.В мэрии рассказали, что в благодарственном письме Пасечник "выразил глубокую признательность Любови Поликарповне за достойное воспитание ее сына – Юрия Михайловича Дейнеко, подвиг которого для молодежи Республики является примером мужества, отваги и личной храбрости в экстремальной ситуации, доблести и чести офицера, любви к Родине и своему народу"."Благодарю вас за активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения!" – подчеркнул глава ЛНР.Пяткова отметила, что "алчевцы свято чтут память о выпускнике алчевской СШ № 24, Герое России Юрии Дейнеко и о людях, воспитавших в нем самые лучшие человеческие качества", в том числе - самообладание, профессионализм, которые летчик-испытатель проявил в критический момент в 2003 году "и отвернул терпящий бедствие самолет от крупного газохранилища и населенного пункта Степное в Саратовской области и тем самым спас жизни более 20 тысяч человек".Глава администрации города также поздравила мать Героя России с наступающим праздником 8 Марта, пожелав ей "мира, крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, жизненной энергии и бодрости".Юрий Михайлович Дейнеко родился 6 марта 1963 года в Алчевске. После окончания в 1984 году Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Расковой служил в частях Дальней авиации. В 1996 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина.18 сентября 2003 года в качестве командира корабля выполнял облёт Ту-160 после замены одной из силовых установок. Во время полёта вследствие разрушения ряда конструкций самолёта возник пожар. За 12 секунд до взрыва Дейнеко успел отвернуть падающий летательный аппарат от крупнейшего в Европе газохранилища в районе посёлка Степное в Саратовской области и приказал экипажу покинуть самолёт; сам катапультировался последним. При последовавшем взрыве все четверо катапультировавшихся члена экипажа погибли в воздухе. Похоронен в Энгельсе Саратовской области. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации от 22 ноября 2003 года подполковнику Дейнеко Юрию Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В 2004 году на месте гибели экипажа установлен памятник.Имя Дейнеко носит Алчевская средняя школа № 24.05 марта — Луганск