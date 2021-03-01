Новый центр обслуживания абонентов "Лугаком" открылся в луганском квартале Солнечный (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦРеспубликанский оператор мобильной связи "Лугаком" открыл новый центр обслуживания абонентов в луганском квартале Солнечный. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Третий центр обслуживания абонентов "Лугаком" в Луганске открывается в соответствии с новой концепцией, где все наши салоны становятся ближе к абонентам. Раньше у нас было в центре города три салона, теперь эти салоны разнесены по спальным районам. Теперь не нужно ездить в центр города, чтобы, например, получить обслуживание или приобрести аксессуары для мобильных" - сказал первый заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" Эдуард Егоров.В центре обслуживания, расположенном по адресу: Луганск, квартал Солнечный, 4а, абоненты могут получить разъяснения по подключению к сети "Лугаком"; новым тарифам с 3G интернетом; пополнению счета без комиссии; восстановлению номера; оформлению номера на заказ. Также в центре можно приобрести мобильные телефоны и аксессуары к ним.Кроме того, центры обслуживания абонентов в Луганске находятся по адресам: улица Советская, 59а; и улица 2-я Краснознаменная, 28 (торговый центр "Южноград").Ранее "Лугаком" открыл центры обслуживания абонентов в Алчевске, Антраците, Свердловске, Стаханове, Краснодоне. С их адресами и графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте республиканского оператора мобильной связи.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях государственного унитарного предприятия "Почта ЛНР" в начале сентября. В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре – почти 400 тыс. По состоянию на конец ноября 2020 года активными абонентами "Лугакома" являлись более 700 тыс. жителей ЛНР.05 марта — Луганск