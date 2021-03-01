"Лугаком" успешно провел тестовый запуск 4G

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" успешно провел тестовый запуск стандарта 4G. Об этом в ходе открытия нового центра обслуживания абонентов в Луганске журналистам сообщил первый заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" Эдуард Егоров."В декабре ООО "Луганская телефонная компания" получила согласование от госрегулятора (Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР) на тестовый запуск сети 4G, - сказал он. - На протяжении января-февраля "Луганская телефонная компания" и "Луганские коммуникации" совместно построили тестовый фрагмент сети на восточных кварталах (Луганска). Мы провели тестирование, получили положительные результаты. По сути тесты прошли успешно, то есть компании готовы к полноценному разворачиванию сети 4G по территории ЛНР".Он уточнил, что "средняя скорость (сети 4G составляет) 60-80 Мбит/с, бесперебойно срабатывает соединение с абонентами", а следующим этапом будет тестовый запуск 4G в южной части города."4G - тестовая сеть, она работает в ограниченном доступе, - подчеркнул первый заместитель гендиректора. - Периодически она появляется в общий доступ, что в неофициальных источниках фиксируют наши абоненты, но по большей части она ограничена".Егоров добавил, что развитие сети 4G в Республике не повлияет на качество работы 3G.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях государственного унитарного предприятия "Почта ЛНР" в начале сентября. В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре – почти 400 тыс. По состоянию на конец ноября 2020 года активными абонентами "Лугакома" являлись более 700 тыс. жителей ЛНР.05 марта — Луганск