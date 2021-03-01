"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 5 марта из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 5 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улица Славянская, тупик 2-й Цимлянский;

Жовтневый район: улицы Станкостроительная, Качалова, Волгоградская, Ленинградская, Тихоокеанская, Клубная, Возрождения, переулок Оружейный, поселки Большая Вергунка, Красный Яр;

Каменнобродский район: улица Текстильщиков, Шмырова, Красноярская;

Артемовский район: поселок Юбилейный, квартал Шахтерский;

Краснодонский район: Краснодон, переулок Королева, поселок Краснодон, улицы Ленина, 1 Мая;

Лутугинский район: поселок Юрьевка, улица Рабочая, поселок Челюскинцев, улицы Калинина, Чкалова, Гагарина, Мичурина;

Славяносербский район: село Красный Луч, улица Набережная, село Суходол, улица Садовая, село Замостье, улица Интернациональная, село Степовое, улица Школьная;

Ровеньки: улицы Вахрушева, Андреева, Чайковского, Конева-Рокосовского;

Свердловск: улица Вербовая;

Алчевск: улицы Ленина, Горького, Попова, проспект Ленина;

Перевальский район: Перевальск, улица Минская; Петровское;

Кировск: улицы Воровского, Панфилова;

Брянка: улицы Хмельницкого, Балтийская, поселок Анненка, улицы Анненская, 3-я Линия, Рудя, Каспийская;

Стаханов: улицы Партизанская, Изотова, Вятская, Чекистов, Бурбелло, Гастелло, Серова, Кубанская;

Первомайск: улица Правика, район завода ПМЗ, переулок Севастопольский;

Антрацит: улицы Центральная, 8 Марта, Станционная;

Красный Луч: улицы Кутузова, Державина, Саврасова, Клары Цеткин.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".

05 марта — Луганск