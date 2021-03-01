Луганчанка посчитала коммуналку за февраль по новым тарифам и сделала удивительный вывод. ВИДЕО
Коммунальные услуги в Луганске после последнего повышения посчитала жительница города. Об этом она рассказала в видео.
«Вот что у нас получилось. Мы живем в частном секторе, соответственно тарифы — для частного сектора», — рассказала автор видео.
Луганчанка, проживающая в частном секторе, сравнила показания счетчиков и суммы оплаты в январе и феврале. Подробности в видео.
Краткие итоги такие.
Электроэнергия.
За 185 кВт в январе семья заплатила 147 рублей. А в феврале за 176 кВт — 190 рублей. Т. е. потратили в феврале на 7 кВт меньше, но заплатили на 43 рубля больше.
Водоснабжение.
В этом месяце использовали воды на 1 «куб» меньше, чем в прошлом, но заплатили на 28 рублей больше.
Газоснабжение.
Газа использовала семья на 41 куб. метров меньше, чем в прошлом месяце, а заплатили на 85 рублей больше.
ТБО.
Тариф на вывоз ТБО остался на прежнем уровне.
«Таким образом мы заплатили за меньшее количество потребленных ресурсов на 156 рублей больше», — сделала вывод луганчанка. Экономика - Сегодня, 14:25 645
«Вот что у нас получилось. Мы живем в частном секторе, соответственно тарифы — для частного сектора», — рассказала автор видео.
Луганчанка, проживающая в частном секторе, сравнила показания счетчиков и суммы оплаты в январе и феврале. Подробности в видео.
Краткие итоги такие.
Электроэнергия.
За 185 кВт в январе семья заплатила 147 рублей. А в феврале за 176 кВт — 190 рублей. Т. е. потратили в феврале на 7 кВт меньше, но заплатили на 43 рубля больше.
Водоснабжение.
В этом месяце использовали воды на 1 «куб» меньше, чем в прошлом, но заплатили на 28 рублей больше.
Газоснабжение.
Газа использовала семья на 41 куб. метров меньше, чем в прошлом месяце, а заплатили на 85 рублей больше.
ТБО.
Тариф на вывоз ТБО остался на прежнем уровне.
«Таким образом мы заплатили за меньшее количество потребленных ресурсов на 156 рублей больше», — сделала вывод луганчанка. Экономика - Сегодня, 14:25 645
Метки: {keywords}