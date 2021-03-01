Луганчанка посчитала коммуналку за февраль по новым тарифам и сделала удивительный вывод. ВИДЕО



«Вот что у нас получилось. Мы живем в частном секторе, соответственно тарифы — для частного сектора», — рассказала автор видео.

Луганчанка, проживающая в частном секторе, сравнила показания счетчиков и суммы оплаты в январе и феврале. Подробности в видео.

Краткие итоги такие.

Электроэнергия.

За 185 кВт в январе семья заплатила 147 рублей. А в феврале за 176 кВт — 190 рублей. Т. е. потратили в феврале на 7 кВт меньше, но заплатили на 43 рубля больше.

Водоснабжение.

В этом месяце использовали воды на 1 «куб» меньше, чем в прошлом, но заплатили на 28 рублей больше.

Газоснабжение.

Газа использовала семья на 41 куб. метров меньше, чем в прошлом месяце, а заплатили на 85 рублей больше.

ТБО.

Тариф на вывоз ТБО остался на прежнем уровне.

«Таким образом мы заплатили за меньшее количество потребленных ресурсов на 156 рублей больше», — сделала вывод луганчанка. Экономика - Сегодня, 14:25 645 Коммунальные услуги в Луганске после последнего повышения посчитала жительница города. Об этом она рассказала в видео.«Вот что у нас получилось. Мы живем в частном секторе, соответственно тарифы — для частного сектора», — рассказала автор видео.Луганчанка, проживающая в частном секторе, сравнила показания счетчиков и суммы оплаты в январе и феврале. Подробности в видео.Краткие итоги такие.За 185 кВт в январе семья заплатила 147 рублей. А в феврале за 176 кВт — 190 рублей. Т. е. потратили в феврале на 7 кВт меньше, но заплатили на 43 рубля больше.В этом месяце использовали воды на 1 «куб» меньше, чем в прошлом, но заплатили на 28 рублей больше.Газа использовала семья на 41 куб. метров меньше, чем в прошлом месяце, а заплатили на 85 рублей больше.Тариф на вывоз ТБО остался на прежнем уровне.«Таким образом мы заплатили за меньшее количество потребленных ресурсов на 156 рублей больше», — сделала вывод луганчанка. Экономика - Сегодня, 14:25 645

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