Завтра в Луганске резко испортится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега и гололедные отложения ожидаются местами в регионе 6 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«В течение суток 6 марта местами по территории региона, ночью и утром в Луганске ожидаются: гололедные отложения, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики.
«Утром и днем 6 марта в Луганске, местами по территории региога ожидается усиление северного ветра до 15-18 м/с», — добавили в ЦГМ.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 19
«В течение суток 6 марта местами по территории региона, ночью и утром в Луганске ожидаются: гололедные отложения, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики.
«Утром и днем 6 марта в Луганске, местами по территории региога ожидается усиление северного ветра до 15-18 м/с», — добавили в ЦГМ.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 19
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