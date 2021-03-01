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Коронавирус отступает!

verter Сегодня, 17:0028Новости
Коронавирус отступает!
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна полностью покончила с коронавирусом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что именно Израиль стал первой страной мира, которая справилась с пандемией.

Так, наряду с вакцинацией населения в стране заработала система Green Pass. Работает данная система просто: человек полностью проходит процедуру вакцинации после чего получает «зеленый паспорт”. Данный документ позволяет посещать любые мероприятия и заведения.

» С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", — рассказал Нетаньяху.

Премьер министр выразил надежду вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю.

«Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня он также будет называться нацией вакцинации», — отметил он. Новости в Мире - Сегодня, 16:27 141

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