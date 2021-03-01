США ввели санкции против Игоря Коломойского

«В качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал своё политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — говорится в заявлении американского госсекретаря.

Фото: LIGA.netСША ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за "значительную коррупцию", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Ограничительные меры также коснутся жены Коломойского и двух его детей — им запрещён въезд в Соединённые Штаты, передает RT.в Ђв ЂБлинкен также выразил обеспокоенность «нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».