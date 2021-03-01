Кравчук назвал единственный способ "сохранить" Украину
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала 1+1 заявил, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов, передает РИА Новости.
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"Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет", — сказал Кравчук.
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Он считает, что для вступления в НАТО в ближайшее время стране предстоит выполнить все, что он нее потребует Североатлантический Альянс.
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