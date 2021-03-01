Луганские артисты праздничным концертом поздравили жительниц города с 8 Марта

Профессиональные и самодеятельные артисты поздравили жительниц Луганска с Международным женским днем концертной программой, которая состоялась в столичном Дворце культуры имени Ленина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

На праздничное мероприятие собрались сотрудницы министерств и ведомств Республики, представители Народного Совета ЛНР, городской администрации, работницы предприятий, организаций и учреждений Луганска.

"Самой природой заложено, что именно женщина является источником жизни и любви. Зачастую мужчины считают, что именно они принимают главные решения, но без вашего плеча, без вашей поддержки не будет никаких решений. В этот праздничный день я желаю всем вам мира, семейного тепла и уюта, чтобы все мы работали на созидание, растили детей и внуков и дарили им свою любовь. Мы вас любим и ценим, будьте счастливы!" – обратился к луганчанкам глава столичной администрации Манолис Пилавов.

В праздничной концертной программе приняли участие солисты и коллективы Луганской академической филармонии, студенты факультета музыкально-хореографического образования имени Джульетты Якубович Луганского государственного педагогического университета, самодеятельные артисты из Луганского государственного аграрного университета, творческие коллективы Дворца культуры имени Ленина, воспитанники столичного детского сада № 134.

В концерте прозвучали популярные эстрадные композиции, а также арии из опер и оперетт. Артисты порадовали луганчанок зажигательными танцами, акробатическим этюдом, а воспитанница луганской музыкальной школы эстетического воспитания № 2 Камилла Соболева виртуозно исполнила для них классическую композицию на флейте.

"Концерт получился замечательным, очень трогательным и душевным. Я и плакала, и пританцовывала, и смеялась. Уверена, что все присутствующие в зале женщины накануне праздника получили заряд энергии и добра. Большое спасибо нашим артистам за искренность и талант!" – отметила жительница Луганска Людмила.

05 марта — Луганск