Чернухинская птицефабрика превысила показатели производства, достигнутые до 2014 года

Чернухинское отделение государственного унитарного предприятия ЛНР "Региональный аграрный холдинг" (РАХ) в 2020 году превысило показатели производства, достигнутые до начала боевых действий в 2014 году. Об этом сообщили на предприятии.

"За два года более чем в шесть раз увеличился объем мяса птицы на Чернухинской птицефабрике. С рекордом в 2020-м - около 9,5 тысяч тонн. Это даже выше довоенных показателей", - говорится в сообщении.

В РАХ также добавили, что работающий в Республике комбикормовый завод позволяет перерабатывать профицитное зерно и направлять его на птицефабрику.

"Таким образом, работает целая государственная цепочка: то есть, мы выращиваем сами зерно, мы зерно закупаем у аграриев, мы перерабатываем это зерно и получаем готовый продукт", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР информировали, что Чернухинская птицефабрика с начала 2021 года произвела 676 тонн мясопродукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пронько сообщал, что объем производства мяса в Чернухинском отделении РАХ с 2017 года вырос более чем в пять раз.

Напомним, в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2014-2015 годах Чернухинская птицефабрика получила серьезные повреждения. Владельцы не смогли наладить нормальную работу фабрики и фактически бросили ее. Руководством Республики в конце 2018 года было принято решение о переводе фабрики под внешнее управление Региональным аграрным холдингом.

05 марта — Луганск