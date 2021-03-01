Минздрав ожидает формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в ЛНР к осени

Министерство здравоохранения ЛНР ожидает формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Республике к осени. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила руководитель ведомства Наталия Пащенко."Лето – это более благоприятный период, и мы ожидаем стабилизации, снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, но уже к осени мы можем говорить о коллективном иммунитете, потому что достаточно много переболевших в Республике и, естественно, свои плоды уже даст вакцинация", - сказала она.Министр отметила, что в настоящее время в ЛНР продолжается вакцинация от коронавируса."Сегодня расширены категории, которые подлежат вакцинации. Помимо медицинских работников и работников МВД (вакцинируются) социальные работники, сегодня широко проводится прививочная кампания среди учителей, педагогического состава, среди защитников территории ЛНР – (военнослужащих) Народной милиции", - отметила Пащенко.Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 115 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3154 случая заражения коронавирусом, 273 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.05 марта — Луганск