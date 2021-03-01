Правительство продлило выплаты медикам за работу с больными COVID и пневмонией – Минздрав

Правительство ЛНР продлило выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко."Благодаря решению Правительства ЛНР продлены выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией и больным с пневмониями", - сказала она.В октябре 2020 года Пащенко сообщала, что медики ЛНР получат дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом, а Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР поддержала инициативу Минздрава о внесении изменений в законодательство, касающихся выплат за особые условия труда работникам учреждений здравоохранения, помогающим больным вирусной пневмонией.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 115 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3154 случая заражения коронавирусом, 273 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.05 марта — Луганск