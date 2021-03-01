РАХ подготовил технику и материалы к весенне-полевым работам – директор

Государственное унитарное предприятие "Региональный аграрный холдинг" (РАХ) подготовил технику и материалы к весенне-полевым работам. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Руслан Хоружий.

"Региональный агарный холдинг" готов приступить к весенне-полевым работам, как на собственных полях, так и на предприятиях других форм собственности. Необходимая техника отремонтирована и готова", - сказал он.

Директор добавил, что предприятие также располагает "другими материальными ресурсами, такими как удобрения, дизтопливо".

"Накопив достаточное количество удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей, средств защиты растений, а также подготовив технику, мы своевременно начали комплекс весенне-полевых работ", - добавил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

Напомним, в феврале в Минсельхозе сообщили, что аграрии ЛНР начали весенние полевые работы с подкормки озимых зерновых культур.

05 марта — Луганск