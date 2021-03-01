Власти планируют провести капремонт 140 объектов в рамках госпрограммы - МинЖКХ

Власти Республики в течение года планируют провести капремонт, реконструкцию и строительство 140 объектов социальной сферы и органов государственной власти в рамках госпрограммы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

Там рассказали, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам реализации государственных целевых программ, в котором приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов, представители других министерств и ведомств, а также местных администраций.

"В соответствии с государственной программой по поддержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы и органов государственной власти запланировано проведение капремонтов, реконструкций и строительства по 140 объектам. На настоящий момент на большинство объектов уже разработана проектно-сметная документация, по 13 объектам заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, а на отдельных объектах строительные организации уже приступают к строительным работам", - говорится в сообщении.

В МинЖКХ добавили, что в одном из административных зданий уже произведен капитальный ремонт системы отопления с заменой двух циркуляционных насосов.

"Также администрации территорий и подрядные организации заключили договора на выполнение работ по остеклению 286 поврежденных в результате боевых действий муниципальных жилых домов из 318, предусмотренных программой. В полном объеме разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта кровель 11 муниципальных жилых домов, требующих проведения неотложных ремонтных работ, и еще на 21 многоквартирный жилой дом, получивший повреждения от артобстрелов", - проинформировали в Министерстве.

В пресс-службе добавили, что "из 20 многоквартирных жилых домов, требующих усиления строительных конструкций, специалисты подготовили проектно-сметную документацию на 14 объектов, на 2 объекта уже заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, еще по 4 домостроениям продолжается разработка и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ".

"По итогам совещания участникам даны поручения в кратчайшие сроки обеспечить выполнение мероприятий по определению подрядных организаций с тем, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий строители смогли оперативно приступить к выполнению работ", - отметили в ведомстве.

05 марта — Луганск