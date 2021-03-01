Россия и Белоруссия договорились о создании трёх центров подготовки военных
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.
Об этом сообщили в Минобороны России, передает RT.
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«В ходе встречи 5 марта в Москве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран», — приводит ТАСС сообщение.
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Отмечается, что центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.
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Ранее сообщалось, что Хренин находится в России с рабочим визитом.
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