Зеленский лишил Саакашвили должности
Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте, передает РИА Новости.
Документ вступил в силу накануне.
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Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая.
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Саакашвили, ранее работавший президентом Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.
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Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
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Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.
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Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
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