Бесплатный пункт тестирования на КПВВ Станица-Луганская потребовала открыть Верховная Рада
Сегодня, 5 марта, Верховная Рада приняла обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по открытию бесплатного пункта тестирования на коронавирус на КПВВ «Станица Луганская».
Как сообщают «Новости Донбасса», за принятие данного обращения в ходе заседания проголосовали 272 народных депутата.
Отмечается, что парламентарии требуют обязать руководителя Луганской областной гражданско-военной администрации Сергея Гайдая выполнить постановление Кабинета министров Украины по обустройству пункта бесплатного экспресс-тестирования на КПВВ на линии соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области.
Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года Луганской и Донецкой областным государственным администрациям поручено обустроить и обеспечить функционирование пунктов бесплатных тестов на COVID-19 на КПВВ.
На линии разграничения в Луганской области работает только КПВВ «Станица Луганская». Тестирование на COVID-19 здесь на платной основе проводят частные лаборатории. В Луганской ОГА заявили, что на КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования. Новости Региона - Сегодня, 19:28 134
Как сообщают «Новости Донбасса», за принятие данного обращения в ходе заседания проголосовали 272 народных депутата.
Отмечается, что парламентарии требуют обязать руководителя Луганской областной гражданско-военной администрации Сергея Гайдая выполнить постановление Кабинета министров Украины по обустройству пункта бесплатного экспресс-тестирования на КПВВ на линии соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области.
Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года Луганской и Донецкой областным государственным администрациям поручено обустроить и обеспечить функционирование пунктов бесплатных тестов на COVID-19 на КПВВ.
На линии разграничения в Луганской области работает только КПВВ «Станица Луганская». Тестирование на COVID-19 здесь на платной основе проводят частные лаборатории. В Луганской ОГА заявили, что на КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования. Новости Региона - Сегодня, 19:28 134
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