В Луганске рассказали об уровне безработицы и вакантных рабочих местах



«В январе-феврале 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 7,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 43,2% от общего количества имеющихся вакансий, 43,5% - вакансии для служащих, 13,3% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что на их учете состояли 6,8 тыс. человек, ищущих работу.

«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,1%, женщины — 48,9%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.

В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53% составляют рабочие, 28,5% - лица без профессии и 18,5% - служащие.

«По состоянию на 1 марта 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по региону один гражданин, ищущий работу», — добавили в фонде. Экономика - Сегодня, 13:30 863 В Луганске и регионах в январе-феврале 2021 года были в наличии 7,9 тыс. вакантных постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде социального страхования на случай безработицы.«В январе-феврале 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 7,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 43,2% от общего количества имеющихся вакансий, 43,5% - вакансии для служащих, 13,3% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.В фонде отметили, что на их учете состояли 6,8 тыс. человек, ищущих работу.«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,1%, женщины — 48,9%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53% составляют рабочие, 28,5% - лица без профессии и 18,5% - служащие.«По состоянию на 1 марта 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по региону один гражданин, ищущий работу», — добавили в фонде. Экономика - Сегодня, 13:30 863

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