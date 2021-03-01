В Луганске рассказали об уровне безработицы и вакантных рабочих местах
В Луганске и регионах в январе-феврале 2021 года были в наличии 7,9 тыс. вакантных постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде социального страхования на случай безработицы.
«В январе-феврале 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 7,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 43,2% от общего количества имеющихся вакансий, 43,5% - вакансии для служащих, 13,3% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что на их учете состояли 6,8 тыс. человек, ищущих работу.
«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,1%, женщины — 48,9%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.
В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53% составляют рабочие, 28,5% - лица без профессии и 18,5% - служащие.
«По состоянию на 1 марта 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по региону один гражданин, ищущий работу», — добавили в фонде. Экономика - Сегодня, 13:30 863
«В январе-феврале 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 7,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 43,2% от общего количества имеющихся вакансий, 43,5% - вакансии для служащих, 13,3% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что на их учете состояли 6,8 тыс. человек, ищущих работу.
«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,1%, женщины — 48,9%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.
В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53% составляют рабочие, 28,5% - лица без профессии и 18,5% - служащие.
«По состоянию на 1 марта 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по региону один гражданин, ищущий работу», — добавили в фонде. Экономика - Сегодня, 13:30 863
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