Синоптики прогнозируют днем 6 марта в ЛНР до 3 градусов тепла

Температура воздуха в Республике ночью и днем 6 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 5 марта до 21:00 6 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, временами мокрый снег с дождем, местами гололедные отложения и налипание мокрого снега; ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица; ветер северный 9-14 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 марта метеорологи отмечали в 1964 году – минус 18,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1962 году и составляла плюс 17,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 марта – 06:23, время захода – 18:46. Продолжительность светового дня составит 12 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, 7 марта осадков не ожидается, температура воздуха ночью понизится на 4-6 градусов, днем существенно не изменится. 8 марта прогнозируется неустойчивый характер погоды: снег, мокрый снег, усиление западного ветра до 15-20 м/с; температурный фон повысится на 2-4 градуса.

05 марта — Луганск