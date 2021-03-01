Санкции против Коломойского и его семьи ввели в США



Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции», — говорится в заявлении Блинкена.

По словам Блинкена, действия украинского бизнесмена подорвали верховенство закона в Украине, а сам Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

Госсекретарь отметил, что он обеспокоен и сегодняшними усилиями Коломойского, которые направлены на подрыв демократии в Украине.

«Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего», — сказал он.

Помимо самого Коломойского, ограничения наложены на его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

«Эта маркировка подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины», — заявил Блинкен. Новости в Мире - Сегодня, 19:55 155 Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции», — говорится в заявлении Блинкена.По словам Блинкена, действия украинского бизнесмена подорвали верховенство закона в Украине, а сам Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.Госсекретарь отметил, что он обеспокоен и сегодняшними усилиями Коломойского, которые направлены на подрыв демократии в Украине.«Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего», — сказал он.Помимо самого Коломойского, ограничения наложены на его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.«Эта маркировка подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины», — заявил Блинкен. Новости в Мире - Сегодня, 19:55 155

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