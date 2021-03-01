Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале марта.
Так, 69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 9% - не определились.
Как отмечают социологи, по сравнению с началом февраля ситуация не изменилась.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 г. Новости Украины - Сегодня, 20:08 168
Так, 69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 9% - не определились.
Как отмечают социологи, по сравнению с началом февраля ситуация не изменилась.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 г. Новости Украины - Сегодня, 20:08 168
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