Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России

"Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", — цитирует ее УНИАН.

Фото: Gettyimages.ruУкраинские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с призывом ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России, передает РИА Новости.в ЂКак заявила во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко, новые ограничения должны включать меры против газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным".в Ђв ЂСвириденко отметила, что Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе. Также, по ее словам, Украина намерена наращивать военное сотрудничество с США с целью противостояния "киберугрозам, информационным атакам и пропаганде".в ЂСША и Украина неоднократно выступали против строительства "Северного потока — 2". В декабре 2019 года Вашингтон уже вводил санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В России не раз подчеркивали, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение проекта и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.