Завтра 6 марта, у православных Вселенская родительская суббота (поминовение усопших)
Вселенскую мясопустную субботу православная церковь отмечает за неделю до начала Великого поста. В 2021 году этот день выпадает на 6 марта.
В мясопустную родительскую субботу проводят вселенские панихиды, православные верующие в этот день поминают всех умерших.
Вселенскую мясопустную субботу православная церковь отмечает за неделю до начала Великого поста, который предшествует Пасхе. В 2021 году пост начнется 15 марта, следовательно, родительская суббота будет 6 марта.
Родительских дней, в которые поминают усопших, в церковном календаре семь. Вселенская родительская суббота в марте примечательна тем, что она первая в году.
«Мясопустной» ее называют потому, что она приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Это последняя неделя перед постом, когда разрешены мясные блюда, приготовить их можно также в субботу.
В родительскую субботу принято возносить молитвы за всех покойных православных христиан. Сначала принято помолиться и помянуть умерших родителей и родственников, затем всех ушедших из жизни православных христиан.
В церкви в родительскую субботу также будет торжественное всецерковное поминовение усопших. За упокой умерших родственников можно помолиться и поставить свечку. Культура - Сегодня, 21:31 176
В мясопустную родительскую субботу проводят вселенские панихиды, православные верующие в этот день поминают всех умерших.
Вселенскую мясопустную субботу православная церковь отмечает за неделю до начала Великого поста, который предшествует Пасхе. В 2021 году пост начнется 15 марта, следовательно, родительская суббота будет 6 марта.
Родительских дней, в которые поминают усопших, в церковном календаре семь. Вселенская родительская суббота в марте примечательна тем, что она первая в году.
«Мясопустной» ее называют потому, что она приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Это последняя неделя перед постом, когда разрешены мясные блюда, приготовить их можно также в субботу.
В родительскую субботу принято возносить молитвы за всех покойных православных христиан. Сначала принято помолиться и помянуть умерших родителей и родственников, затем всех ушедших из жизни православных христиан.
В церкви в родительскую субботу также будет торжественное всецерковное поминовение усопших. За упокой умерших родственников можно помолиться и поставить свечку. Культура - Сегодня, 21:31 176
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