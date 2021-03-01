Дежурные отделения банка в Луганске и регионе в субботу, 6 марта

субботу 06 марта 2021 г. будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка.

Время работы дежурных отделений в субботу — с 8:30 до 16:00.

Перечень операций, осуществляемых кассами дежурных отделений:

— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

— прием всех видов коммунальных платежей.

В г. Луганске работают отделения банка, расположенные по адресам:

ул. Советская,61

кв. Левченко, 12б

ул. А. Линева, 48/2

ул. Веселогоровская, 7

На территории городов и районов работают отделения, расположенные по адресам:

г. Алчевск, ул. Гмыри, 29

г. Антрацит, ул. Петровского,9

г. Брянка, микрорайона «Тополь», 11а

г. Краснодон, кв. Лютикова,13

г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе,25

г. Лутугино, ул. Крупской, 22

г. Перевальск, ул. Ленина, 39а

г. Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а

г. Свердловск, ул. Энгельса, 32

г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1

г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а

пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68

г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 21:17 130 Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в. будут работать в дежурном режимеВремя работы дежурных отделений в субботу —Перечень операций, осуществляемых кассами дежурных отделений:— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;— прием всех видов коммунальных платежей.ул. Советская,61кв. Левченко, 12бул. А. Линева, 48/2ул. Веселогоровская, 7г. Алчевск, ул. Гмыри, 29г. Антрацит, ул. Петровского,9г. Брянка, микрорайона «Тополь», 11аг. Краснодон, кв. Лютикова,13г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе,25г. Лутугино, ул. Крупской, 22г. Перевальск, ул. Ленина, 39аг. Ровеньки, ул. К. Маркса, 134аг. Свердловск, ул. Энгельса, 32г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10апгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 21:17 130

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