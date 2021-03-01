В Луганске с 1 июля повысят размер пенсионных выплат на 17%



«Правительством ЛНР сегодня, 5 марта, было принято постановление «Об увеличении размера пенсионных выплат». Указанное повышение будет проведено с 1 июля 2021 года. Размер повышения — 17%. Минимальная пенсия вырастет по состоянию на 1 июля до 6570,72 рубля», — рассказала она.

Васильева уточнила, что увеличение коснется получателей гражданских пенсий, которым они оформлены в соответствии с законодательством республики, а также пенсионеров силовых структур, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года.

Она добавила, что повышение пенсии также распространяется на нетрудоспособных членов семей, которые получают пенсию по потере кормильца, отметив, что «независимо от количества иждивенцев повышение коснется каждого из них».

«Просьба к нашим получателям пенсий не беспокоится, все выплаты Пенсионный фонд будет проводить автоматизированным способом. Выплаты в новых размерах будут проведены уже с июля текущего года», — сказала председатель ПФ.

Напомним, в Луганске с января 2021 года увеличили размер пенсионных выплат на 17%, минимальный размер пенсии в настоящее время составляет 5 616 руб. Экономика - Сегодня, 22:15 156 В Луганске сегодня заявили, что размер минимальной пенсии с 1 июля 2021 года превысит 6,5 тыс. руб. Об этом сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) Татьяна Васильева.«Правительством ЛНР сегодня, 5 марта, было принято постановление «Об увеличении размера пенсионных выплат». Указанное повышение будет проведено с 1 июля 2021 года. Размер повышения — 17%. Минимальная пенсия вырастет по состоянию на 1 июля до 6570,72 рубля», — рассказала она.Васильева уточнила, что увеличение коснется получателей гражданских пенсий, которым они оформлены в соответствии с законодательством республики, а также пенсионеров силовых структур, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года.Она добавила, что повышение пенсии также распространяется на нетрудоспособных членов семей, которые получают пенсию по потере кормильца, отметив, что «независимо от количества иждивенцев повышение коснется каждого из них».«Просьба к нашим получателям пенсий не беспокоится, все выплаты Пенсионный фонд будет проводить автоматизированным способом. Выплаты в новых размерах будут проведены уже с июля текущего года», — сказала председатель ПФ.Напомним, в Луганске с января 2021 года увеличили размер пенсионных выплат на 17%, минимальный размер пенсии в настоящее время составляет 5 616 руб. Экономика - Сегодня, 22:15 156

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