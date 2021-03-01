В Пенсионном фонде заявили, что информация об изменениях в выплате пенсии является фейком



По мнению, пресс-службы, таким образом, злоумышленники сознательно вводят в заблуждение граждан, преследуя цель вызвать социальное напряжение среди получателей пенсионных выплат.

«Пенсионный фонд ДНР акцентирует, что Порядок выплаты и доставки пенсий, согласно которому осуществляется выплата и возобновление пенсий, утвержден Указом Главы ДНР от 24.04.2015 года № 158 (с изменениями). И других нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос, не существует», — говорится в сообщении.

Также в донецком ПФ напомнили, что действующим законодательством определены документы, удостоверяющие личность гражданина, на основании которых происходит назначение и выплата пенсий.

«Документом, удостоверяющим личность и подтверждающим место проживания гражданина, в органах Пенсионного фонда является паспорт гражданина Донецкой Народной Республики или паспорт гражданина Украины. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, в связи с его утратой или хищением, а также в случае недействительности данного документа, для удостоверения (идентификации) личности принимаются адресные справки в соответствии с Указом Главы ДНР от 19.05.2020 г. №152 «Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики». Такая адресная справка принимается при наличии в графе «Примечание» отметки о принятии документов для оформления паспорта либо об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР», — отметили в пресс-службе ПФ.

«Уважаемые пенсионеры! Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации — официальным новостным источникам ДНР!», — подчеркнула управляющий Пенсионным фондом Галина Сагайдакова.

Новости Донецка - Сегодня, 08:00 253 Информация, которая на данный момент распространяется в социальных сетях о так называемых «изменениях» в порядке выплаты пенсии в Донецке, является полностью сфальсифицированной. Об этом сообщает пресс-служба местного Пенсионного фонда.По мнению, пресс-службы, таким образом, злоумышленники сознательно вводят в заблуждение граждан, преследуя цель вызвать социальное напряжение среди получателей пенсионных выплат.«Пенсионный фонд ДНР акцентирует, что Порядок выплаты и доставки пенсий, согласно которому осуществляется выплата и возобновление пенсий, утвержден Указом Главы ДНР от 24.04.2015 года № 158 (с изменениями). И других нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос, не существует», — говорится в сообщении.Также в донецком ПФ напомнили, что действующим законодательством определены документы, удостоверяющие личность гражданина, на основании которых происходит назначение и выплата пенсий.«Документом, удостоверяющим личность и подтверждающим место проживания гражданина, в органах Пенсионного фонда является паспорт гражданина Донецкой Народной Республики или паспорт гражданина Украины. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, в связи с его утратой или хищением, а также в случае недействительности данного документа, для удостоверения (идентификации) личности принимаются адресные справки в соответствии с Указом Главы ДНР от 19.05.2020 г. №152 «Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики». Такая адресная справка принимается при наличии в графе «Примечание» отметки о принятии документов для оформления паспорта либо об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР», — отметили в пресс-службе ПФ.«Уважаемые пенсионеры! Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации — официальным новостным источникам ДНР!», — подчеркнула управляющий Пенсионным фондом Галина Сагайдакова.Новости Донецка - Сегодня, 08:00 253

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