Медики за сутки зарегистрировали в ЛНР восемь летальных случаев от COVID-19 – Минздрав

Медики за сутки зарегистрировали в Республике восемь летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

"Зарегистрировано восемь летальных случаев", - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 281 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 115,2 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3175 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

06 марта — Луганск