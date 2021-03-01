Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать

"Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте телеканала.

Фото: РИА НовостиОдин из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию, передает РИА Новости.в ЂВ начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.в Ђв ЂНа телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ.в Ђ"Мы верим, что честный и непредвзятый сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", - добавили на канале.Telegram.