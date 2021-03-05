Донбасс. Оперативная лента военных событий 06.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 05.03.2021
09:55 Оперативная сводка за сутки с 5 на 6 марта
Армия Киева за минувшие сутки не открывала огонь по территории ЛНР. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 5 марта со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.
09:00 Из жизни на линии огня
Владимир Черкас — заместитель глав администрации поселка Александровка (ДНР), ветеран ополчения Донбасса — о том, как корректировали огонь защитников Донбасса и о прямых попаданиях в жилые дома дончан артиллерией противника.
Видео: Юрий Котенок
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