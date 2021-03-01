"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине

Фото: ReutersЧитатели британской газеты Daily Mail в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса раскритиковали политику вакцинации в Евросоюзе и выразили мнение, что это может привести к крушению ЕС, передает РИА Новости.Автор статьи обратил внимание, что накануне Германия одобрила вакцину компании AstraZeneca от коронавируса для людей старше 65 лет после первичного запрета на ее использование. По мнению журналиста, эта мера призвана ускорить "спотыкающуюся" программу вакцинации. При этом, как подчеркнул он, ЕС подыскивал себе "еще один спасательный круг", имея в виду начало экспертизы регистрационного досье препарата "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA).в ЂСтикингс также отметил, что в Германии звучат призывы воспользоваться российской вакциной, чтобы ускорить вакцинацию на фоне "хаоса с поставками" внутри ЕС и сомнений публики насчет вакцины компании AstraZeneca. В то же время в Великобритании темпы вакцинации куда выше, чем в странах Евросоюза, пояснил публицист.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ситуации с вакцинацией демонстрирует недееспособность ЕС.в ЂLilleyBeau.в Ђ"Несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах", — утверждает Mister Belloc.в Ђ"Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают ее вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище" — заявил SpeakTruly.в Ђ"В ЕС начался конкретный бардак из-за вакцинации. Они позволили политике взять вверх над здравым смыслом и подвергли риску множество жизней. Их мантра насчет единства не работает: члены ЕС отделяются и заказывают собственные поставки из России и Китая. Если из этого ничего не выйдет, это покажет, насколько неумела брюссельская машина, когда дело доходит до реальных проблем", — считает пользователь с ником Cynical.в Ђ"Сколько европейцев погибло из-за того, что они играли в политику с Оксфордской вакциной? Теперь они рассматривают русскую вакцину!" — посетовал Paul.