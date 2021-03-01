Житель Донбасса взорвал гранату прямо в своем доме. Погиб семилетний ребенок
Сотрудники сектора уголовного розыска Торезского городского отдела полиции по «горячим следам» задержали злоумышленника, который в состоянии алкогольного опьянения во время семейного скандала привел в действие ручную гранату. В результате взрыва его малолетний сын получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. За содеянное фигуранту грозит высшая мера наказания. Об этом сообщает пресс-служба Торезкого горотдела МВД.
В дежурную часть Торезского ГО МВД поступило сообщение из Центральной городской больницы о том, что в реанимационное отделение с множественными осколочными ранениями и повреждениями внутренних органов госпитализирован 7-летний мальчик.
Со слов родителей, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение, травмы были получены в результате взрыва гранаты, произошедшего по месту их проживания вследствие шалости ребенка. От полученных многочисленных ранений мальчик скончался вскоре после госпитализации.
Стражи порядка обратили внимание на противоречия и неточности в показаниях родителей. После детального анализа всех фактов правоохранители установили причастность отца ребенка к произошедшему и задержали его по подозрению в убийстве.
Как было установлено, фигурант нашел боеприпас в 2014 году во время активных боевых действий в селе Никишино, где на тот момент проживала семья. Переехав в Торез, мужчина забрал с собой опасную находку и хранил в подвале на территории своего домовладения.
Накануне происшествия между родителями мальчика произошел конфликт. Изрядно выпивший глава семейства достал из тайника гранату и угрожал супруге привести ее в действие. Чтобы избежать усугубления конфликта женщина вместе с сыном намеревалась покинуть дом. В этот момент подозреваемый выдернул чеку и бросил боеприпас на диван, возле которого находились супруга и малолетний сын.
Осознав тяжесть совершенного преступления, злоумышленник пытался скрыть истинные обстоятельства произошедшего. При госпитализации он
сообщил, что ребенок пострадал вследствие несчастного случая, поясняя, что боеприпас взорвался самопроизвольно.
«В настоящее время фигурант находится под стражей, прокуратурой ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «е» ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — сообщили в пресс-службе. Новости Донецка - Сегодня, 10:00 198
В дежурную часть Торезского ГО МВД поступило сообщение из Центральной городской больницы о том, что в реанимационное отделение с множественными осколочными ранениями и повреждениями внутренних органов госпитализирован 7-летний мальчик.
Со слов родителей, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение, травмы были получены в результате взрыва гранаты, произошедшего по месту их проживания вследствие шалости ребенка. От полученных многочисленных ранений мальчик скончался вскоре после госпитализации.
Стражи порядка обратили внимание на противоречия и неточности в показаниях родителей. После детального анализа всех фактов правоохранители установили причастность отца ребенка к произошедшему и задержали его по подозрению в убийстве.
Как было установлено, фигурант нашел боеприпас в 2014 году во время активных боевых действий в селе Никишино, где на тот момент проживала семья. Переехав в Торез, мужчина забрал с собой опасную находку и хранил в подвале на территории своего домовладения.
Накануне происшествия между родителями мальчика произошел конфликт. Изрядно выпивший глава семейства достал из тайника гранату и угрожал супруге привести ее в действие. Чтобы избежать усугубления конфликта женщина вместе с сыном намеревалась покинуть дом. В этот момент подозреваемый выдернул чеку и бросил боеприпас на диван, возле которого находились супруга и малолетний сын.
Осознав тяжесть совершенного преступления, злоумышленник пытался скрыть истинные обстоятельства произошедшего. При госпитализации он
сообщил, что ребенок пострадал вследствие несчастного случая, поясняя, что боеприпас взорвался самопроизвольно.
«В настоящее время фигурант находится под стражей, прокуратурой ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «е» ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — сообщили в пресс-службе. Новости Донецка - Сегодня, 10:00 198
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