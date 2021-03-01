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Рогозин поблагодарил США за В«пинокВ» для снижения цен на запуск ракет

Sergey Сегодня, 11:4531Новости
Рогозин поблагодарил США за В«пинокВ» для снижения цен на запуск ракет
Рогозин поблагодарил США за В«пинокВ» для снижения цен на запуск ракет
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок» в виде демпинга пусковых услуг, в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Lenta.RU.
«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело», — написал он и добавил, что партнерам за это нужно сказать спасибо.

Таким образом Рогозин прокомментировал повышение стоимости пусковых услуг по доставке грузов на МКС и возвращению их на Землю.
«Ну вот, собственно, и все, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка"», — завил глава «Роскосмоса».

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