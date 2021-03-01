Черная метка Зеленскому. Зачем США ввели санкции против Коломойского
Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных олигархов Украины - Игоря Коломойского.
С одной стороны, это было ожидаемо - американцы уже несколько лет его преследуют через уголовные дела.
С другой, это может иметь очень серьезные последствия для будущих политических раскладов в Украине так как Коломойский - ближайший партнер президента Владимира Зеленского и контролирует часть депутатов фракции "Слуги народа", пишет Страна.UA.
Разбирались, почему американцы усиливают давление на Коломойского и что это значит для Украины.
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Какие санкции ввели против Коломойского
Судя из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, Коломойскому и членам его семьи запретили въезд в Америку. Речь о жене Ирине, дочке Анжелике и сыне-баскетболисте - Израиле Цви (более известному как Григорий).
Причина - некие коррупционные деяния олигарха, когда он был на посту губернатора Днепропетровской области. Какие именно - не перечисляется.
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"Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", - говорится в заявлении.
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Блинкен лишний раз подчеркнул, что именно этого периода касаются американские ограничения. Хотя и выразил озабоченность, что Коломойский, мол, и сейчас подтачивает демократию в Украине.
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Основанием для санкций госсекретарь назвал раздел 7031 (с) закона США о финансировании Госдепа. Посольство Америки в Украине детально расписало, что это за норма.
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В ней говорится, что госсекретарь может запретить въезд в США иностранцам, замешанным в коррупции, а также членам их семей. Коррупция эта, как уточняют в посольстве, может быть связана с добычей полезных ископаемых или нарушениями прав человека.
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Судя по тому, что Блинкен вменял Коломойскому выше - речь о вторых нарушениях.
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Доказательств не требуется - достаточно, чтобы Госдеп располагал "достоверной информацией" на этот счет. Норма за последние три года применялась в отношении 150 человек.
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Чем занимался Коломойский во время губернаторства?
Коломойский был губернатором Днепропетровской области с марта 2014 по март 2015 года. То есть назначил его на эту должность Турчинов, а уволил - Порошенко.
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Это было первое назначение олигарха такого масштаба на губернаторскую должность - причем в области, где Коломойский и без того считался почти полновластным хозяином.
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Власти же говорили, что главное сейчас - навести порядок и избежать распада территорий, остановить "Русскую весну". И на этом фронте Коломойский развернул очень активную деятельность.
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Именно он создавал и финансировал первые добробаты, давал деньги "Правому сектору*" и многим другим подобным организациям.
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Коломойский развернул масштабную кампанию против "ДНР" и "ЛНР", обещал платить по десять тысяч долларов за "москаля". А подконтрольные ему СМИ были флагманами по воинственной и антироссийской риторике.
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И американцев это в тот момент вполне устраивало. К Коломойскому не только не высказывали претензии, но и ставили его в пример как борца с "российской агрессией".
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Параллельно олигарх набирал политический вес и входил в затяжной конфликт с Порошенко. Особенно ситуация обострилась вокруг "Укрнафты". Страсти накалились настолько, что вынуждены были вмешаться американцы, которые опасались дестабилизации в стране.
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В этом конфликте они заняли сторону Порошенко и в марте 2015 года он Коломойского с поста губернатора уволил.
Однако конфликт с ним продолжался. В 2016 году был национализирован "Приватбанк". Это сделали по требованию американцев - а точнее лично Джо Байдена, который называл Коломойского в разговоре с Порошенко "занозой в заднице". И требовал поскорее забрать у бизнесмена "Приватбанк", иначе Украина не увидит транша МВФ.
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С тех пор олигарх жил в Женеве. Однако в 2018 году, после того, как в США против него возбудили уголовное дело и возникла угроза экстрадиции, он переехал в Израиль. А оттуда - после победы Зеленского на выборах - в Украину.
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Американцы не прекращали давление - как на Коломойского, так и на Зеленского, чтобы он отодвинул бизнесмена и его людей от госактивов. Коломойский в долгу не остался. Близкие к нему депутаты и эксперты активно воевали с так называемыми "соросятами" и, по некоторым данным, активно участвовали в сливе компромата против Байдена и его сына Хантера штабу Трампа.
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И в целом Коломойский начал сильно критиковать Запад и делать заявления в духе, что "нужно повернуться к американцам задом, а к России передом".
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Естественно, после победы Байдена на выборах многие предрекали Коломойскому наступление суровых времен.
И в общем-то они наступать уже начали. В Штатах его обвинили в отмывании денег и конфисковали имущество. А недавно в Украине начали объявлять "пидозры" бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", которые еще при Коломойском, как предполагает следствие, вывели из учреждения миллиарды гривен фейковых кредитов.
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Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому, от которого на Западе давно требуют "разобраться" с Коломойским.
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"Сдать Игоря Валерьевича"
О том, почему введены санкции, анализирует телеграмм-канал "Политика Страны".
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"По Коломойскому и санкциям. Американцы подталкивают Зеленского к принятию стратегического решения – сдать Игоря Валерьевича.
Если Зеленский не сдаст (то есть если не начнет уголовное производство против Коломойского с вручением ему подозрения, с посадкой и с конфискацией активов по делу Приватбанка), то тогда Вашингтон начнет активно качать ситуацию внутри Украины, готовя досрочный уход Зеленского.
К слову, уже неделю по Киеву гуляют слухи, что Коломойскому и некоторым его близким соратникам готовят "пидозру".
Но если Зеленский попытается сдать Коломойского, то нарвется на конфликт со своим ближайшем партнером, который, к тому же, контролирует часть депутатов фракции "Слуга народа", без которых "слуги" могут потерять монобольшинство. Можно только догадываться, какие тонны компромата накоплены у Коломойского на Зеленского за время многолетнего плодотворного сотрудничества.
Выбор сложный. А потому Зеленский, наверняка, попытается поступить как обычно – пропетлять, чтоб и Запад как бы удовлетворить, но и олигарху не сильно навредить, чтоб не порвать с ним отношения.
То есть, например, вручить "пидозру" Коломойскому, но потом отпустить его под залог, а суды по Приватбанку (а именно они самые опасные для его бизнеса, так как чреваты конфискацией активов в счет многомиллиардных долгов) продинамить.
Параллельно для отвода глаз еще могут сделать несколько демонстративных шагов против "пророссийских сил". Санкции СНБО против кого-то ввести. Говорить об обострении на Донбассе. Многократно поклясться в верности евроатлантическому курсу (вон Ермак сегодня заявил о готовности в ежедневном режиме требовать вступления в НАТО). Внести ко второму чтению в законопроект об измерении времени поправку, что солнце теперь встает на Западе. Ну и что-то еще в таком роде.
Но вряд ли поможет. Тем более, что Коломойский – лишь один из пунктов меню. Там еще значится передача контроля над судами Западу, смена руководителей силовых структур на тех, кого укажут из Вашингтона, обновление правительства и многое другое. Все это будут требовать выполнить.
И маневры не спасут.
Американцам нужны не хитрые, а послушные.
Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление. А наоборот его углубляя. И теперь пространство возможностей для собственных решений у него сузилось до минимального.
Посмотрим, что теперь он предпримет".
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Реакция соцсетей на санкции против Коломойского
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В сети обсуждают санкции США против Игоря Коломойского. Многие обратили внимание на то, что на бизнесмена "наехали" за тот период его деятельности, когда он был весьма полезен американцам.
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"Напомним, что во время пребывания Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 года он был у американцев на хорошем счету и считался "человеком, остановившим "Русскую весну".
А теперь эту деятельность (которая включала в себя, например, создание и финансирование добробатов) в Вашингтоне оценили как "коррупционные действия, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты".
Неисповедимы пути Госдепа" - написал главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.
А теперь эту деятельность (которая включала в себя, например, создание и финансирование добробатов) в Вашингтоне оценили как "коррупционные действия, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты".
Неисповедимы пути Госдепа" - написал главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.
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"Формально Коломойский попал под санкции за работу в качестве главы Днепропетровской области в 2014-2015. Это очень смешно, если вспомнить, что во многом именно благодаря его усилиям зона влияния США в Украине сейчас куда больше, чем она могла бы быть" - написал журналист Вячеслав Чечило.
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Многие комментаторы считают, что санкции против Коломойского - это часть кампании американцы по уничтожению крупного украинского бизнеса как класса. И что нужно приготовиться и другим олигархам.
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"Интересно, а оставшиеся небожители и ресурсодержатели понимают, что они обязательно следующие? Что смысл всех этих санкционных действий один - не оставить в стране ресурсоемких, а значит способных на сопротивление и свою игру людей. И никакие договоренности не помогут", - пишет известный юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.
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"Мавр сделал свое дело - мавр может отдыхать. Попользовав олигархов в противостоянии России и захвате Украины Штатами - зачищают территорию от использованых, риска разворота против суверена", - пишет журналист Вячеслав Беленький.
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Другие комментаторы обсуждают мессидж Вашингтона Банковой.
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"Госдеп ввел санкции против олигарха Коломойского. Это все, что надо знать об отношении Байдена к Зеленскому" - прокомментировал политолог Дмитрий Корнейчук.
"Каких вам ещё сигналов не хватает, Владимир Александрович. Байден не позвонил?" - написал политтехнолог Дмитрий Раимов.
"Ну как вам санкции США против Бени за его героическое губернаторство спустя 5 лет? Ни разу не опоздали. Но вот за что именно он попал сейчас - не пойму. Странная формулировка: за попытки пошатнуть демократические процессы и институты Украины" - написал журналист Денис Иванеско.
А вот экс-генпрокурор Руслан Рябошапка увидел в решении Госдепа тайный знак.
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"Символично, что санкции ввели именно в тот день, когда меня уволили год назад с должности Генерального прокурора! Подсанкционный и его пудели в парламенте и офисе президента были ключевыми промоутерами этого процесса. Наших партнеров не обманешь статьями в зарубежных медиа от пресс-секретаря президента. Каких еще сигналов не хватает нашей власти?" - написал Рябошапка.
Александр Шахов, Страна.UA
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*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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