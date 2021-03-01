Луганским медикам продлили дополнительные выплаты за работу с COVID-19 и пневмонией



«Благодаря решению правительства продлены выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией и больным с пневмониями», — сказала она.

Сколько медицинских работников получили такие выплаты за период пандемии, сколько составляли такие доплаты, какая общая сумма была выплачена медикам за период пандемии, министр здравоохранения не уточнила. Политика - Сегодня, 12:04 68 В Луганске решили продлить выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Благодаря решению правительства продлены выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным с подтвержденной коронавирусной инфекцией и больным с пневмониями», — сказала она.Сколько медицинских работников получили такие выплаты за период пандемии, сколько составляли такие доплаты, какая общая сумма была выплачена медикам за период пандемии, министр здравоохранения не уточнила. Политика - Сегодня, 12:04 68

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