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В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов

Sergey Сегодня, 13:0032Новости
В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
Фото: РИА Новости / © Максим Блинов
В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату, передает РИА Новости.
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"Не комментируем", - заявили агентству в МИД, не добавив подробностей.

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Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.
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По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

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