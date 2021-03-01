В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату, передает РИА Новости.
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"Не комментируем", - заявили агентству в МИД, не добавив подробностей.
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Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.
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По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.
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