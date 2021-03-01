Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения", - сообщает пресс-служба.

Фото: ©president.gov.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь в борьбе с олигархами. Об этом пишет пресс-служба офиса главы государства на странице в Facebook, передает РИА Новости.в Ђв ЂОтмечается, что Украина намерена преодолеть систему, где господствуют олигархи, а также укрепить отношения с партнерами, в частности, с США.в ЂВместе с тем в офисе президента Украины заключили, что Зеленский сделал для борьбы с местными олигархами больше, чем другие.в ЂРанее США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "за значительную коррупцию". Под ограничения также попали его родственники.