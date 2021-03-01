Вчера вечером в Луганске закрыли для проезда путепровод на улице Советской



По словам очевидцев, на путепроводе был обнаружен неизвестных предмет с проводами. Как выяснилось позже — муляж взрывного устройства.



Как отметили луганчане, не совсем понятно, это сами силовики «тренировались», или «кто-то проигрывает сценарий минирования ключевого инфраструктурного объекта, демонстрируя свои возможности потенциальным заказчикам».

Происшествия - Сегодня, 13:10 373 Вчера 5 марта, около 22.30 в Луганске по улице Советской полицией был перекрыт путепровод в районе завода Пархоменко и улицы Чапаева. На месте также присутствовали автомобили спасателей, врывотехников, военных и скорой помощи. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.По словам очевидцев, на путепроводе был обнаружен неизвестных предмет с проводами. Как выяснилось позже — муляж взрывного устройства.Как отметили луганчане, не совсем понятно, это сами силовики «тренировались», или «кто-то проигрывает сценарий минирования ключевого инфраструктурного объекта, демонстрируя свои возможности потенциальным заказчикам».Происшествия - Сегодня, 13:10 373

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