Кравчук заявил, что Украина готова В«набить мордуВ» России

«Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые предпримет Россия, адекватные ответы. На сегодняшний день Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений», — заявил он.

«Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один – они там ни при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери», – сказал Кравчук.

В эфире телеканала «Украина 24» глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина изменилась и уже не та, что семь лет назад. Сегодня она готова дать отпор России, если страна-агрессор решит реализовать какие-либо сценарии в отношении Незалежной, передает ANNA NEWS.Украинский политик добавил, что Россия часто меняет риторику по решению конфликта в Донбассе.По словам главы ТКГ, «Россия не хочет мира в Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня».«Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг», – отметил политик.Некоторые эксперты посчитали слова экс-президента Украины о «готовности набить морду» России — весенним обострением.Источник