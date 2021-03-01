В Меловом за «незаконное пересечение границы» оштрафовали инвалида первой группы по зрению

На границе Украины и РФ оштрафовали женщину с инвалидностью первой группы. Жительница неподконтрольного Донбасса ехала в Украину для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на правозащитника Павла Лисянского.По словам Лиснянского, при проверке документов гражданка объяснила пограничникам намерения своего приезда в Украину, ссылалась на ст.18 КУоАП, но все равно получила постановление об административном взыскании в виде штрафа 1700 грн.Лисянский напомил, что жители неподконтрольного Донбасса, граждане Украины, вынуждены ехать в Украину из РФ, потому, что через закрытые КПВВ на линии разграничения не выпускают людей.«Вчера, адвокаты Восточной Правозащитной Группы получили положительные решения Дзержинского районного суда г. Харьков по отмене постановлений об административном взыскании пограничников, это уже шестой суд, который выносит решение в пользу граждан Украины. До этого иски адвокатов ВПГ удовлетворили — Дергачевский суд Харьковськои области, Селидовский суд Донецкой области, Краматорский суд Донецкой Области, Северодонецкий суд Луганской области, Лисичанский суд Луганской области.Каждый день, команда наших адвокатов подает 5-10 исков по отмене постановлений пограничников, в одночасье пограничники штрафуют 80-120 человек в день. При привлечении человека к административной ответственности, нарушаются права человека на защиту. Для того, чтобы остановить этот процесс, нужна политическая воля, а не изменения в законодательстве. Согласно ст.22 КУоАП пограничники имеют право объявлять устное предупреждение, а не штрафовать человека», — написал Лиснянский в своем ФБ. Новости Региона - Сегодня, 15:21 194