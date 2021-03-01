Комбриг ВСУ к 8 Марта поручил назначить в наряды военнослужащих женщин – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, накануне 8 Марта поручил подчиненным распределить равное количество нарядов между военнослужащими мужского и женского пола. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"5 марта командир 14-й бригады преступник (полковник Сергей) Войченко, следуя установленному руководством страны курсу по переводу украинских войск на стандарты НАТО, решил, что в его подразделении уже действует гендерное равенство, и в связи с этим отдал указание подчиненным командирам на распределение равного количества нарядов между боевиками женского и мужского пола", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Он уточнил, что данное указание в преддверии празднования Международного женского дня "вызвало среди военнослужащих женщин массовые недовольства и протесты, а также факты отказа от выполнения своих служебных обязанностей".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 марта — Луганск