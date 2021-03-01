ВСУ расследуют факт недопуска патруля ОБСЕ на станцию в Рубежном – Народная милиция

Командование так называемой операцией объединенных сил ("ООС") расследует факт недопуска патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на железнодорожную станцию в Рубежном. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что "подразделения ВСУ регулярно препятствуют работе миссии ОБСЕ путем глушения сигналов их беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществляют минирование подступов и подъездов к местам размещения вооружения, а некоторые командиры устанавливают премирование за сбитый или принудительно посаженый БПЛА миссии".

"В связи с этим представители миссии ОБСЕ направили письменное обращение в штаб "ООС" с просьбой принять меры для обеспечения беспрепятственной работы. Командование "ОСС" проводит расследование по факту недопуска 2 марта патруля миссии ОБСЕ на железнодорожную станцию Рубежное, который пропустили только после личного указания командующего оперативно-тактической группировки "Север" (полковника Владимира) Горбатюка", - проинформировал представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко в связи с частыми обращениями представителей миссии ОБСЕ по фактам препятствования подразделениями ВСУ их работе отдал указание оказывать содействие в работе патрулей миссии в соответствии с их мандатом".

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали о том, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, а также маскируют военную технику, размещенную в зоне "ООС" в нарушение Минских соглашений.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 марта — Луганск