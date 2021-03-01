Первенство ЛНР по классическому силовому троеборью прошло в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦОткрытое первенство ЛНР по классическому силовому троеборью прошло в Луганске в зале Республиканского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Динамо". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организаторами турнира, в котором приняли участие спортсмены двух возрастных категорий - юниоры и юниорки, юноши и девушки - выступили республиканская Федерация пауэрлифтинга Луганщины и Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР при содействии РФСО "Динамо" и Центра физического здоровья населения "Спорт для всех".Начальник отдела по делам физической культуры и спорта МКСМ ЛНР, мастер спорта международного класса по самбо, мастера спорта по дзюдо Валентина Камаева отметила, что "мероприятие стало результатом большой работы МКСМ и Федерации пауэрлифтинга". Она пожелала "спортсменам новых рекордов, а гостям ярких впечатлений"."На первенство подано более 65 заявок на участие, 10 команд, крупно представлены регионы Республики. Участники возрастных категорий будут оцениваться в личном и командном зачете, также в каждой возрастной категории будут определены абсолютные чемпионы. Вид спорта включает в себя приседания со штангой, жим лежа со штангой и становую тягу", - рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Валентин Безкоровайный.Он напомнил, что возглавляемая им спортивная организация получила государственную аккредитацию в июне 2020 года, после чего начала формировать календарный план соревнований."Выполнено большое количество работы, чтобы достичь сегодняшнего положения дел, теперь мы можем проводить республиканские соревнования, присуждать атлетам звания и разряды. На данный момент у нас один мастер спорта ЛНР, но я думаю, что эти соревнования покажут уровень наших спортсменов, и будут присуждены новые звания", - добавил соорганизатор соревнований.Начальник ФСО МВД ЛНР "Динамо" Андрей Куришко в ходе церемонии открытия первенства вручил ряду участников соревнований, которые ранее уже показали хорошие результаты, членские билеты и нагрудные знаки общества "Динамо"."Это уже второй чемпионат, который проводится Федерацией пауэрлифтинга Луганщины в стенах РФСО "Динамо". Такой зрелищный силовой вид спорта, как у вас, он очень важен и в целях воспитания молодежи, и в целях развития спорта в ЛНР в целом", - сказал он.Тренер по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, а также силовым видам спорта, старший преподаватель кафедры физического воспитания Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) Андрей Костин поблагодарил организаторов турнира "за высокий уровень организации соревнований"."Сегодня нашу боевую готовность представляет мужская команда, ребята достаточно хорошо подготовились, и мы должны показать хороший результат. Подготовка была сложная в связи с пандемией и связанными с ней санитарными ограничениями. Так как мы обучались в дистанционном режиме, ребята тренировались в домашних условиях. Я проводил для них онлайн-тренировки, проводил в дистанционном формате корректировку техники", - рассказал он.Ученица Костина ветеринар Анастасия Осипова представила команду родного Свердловска, где начинала заниматься этим видом спорта пять лет назад. Именно спорт помог ей и найти профессию: пошла учиться в ЛГАУ, "потому что там был сильный тренер"."Я поступила в университет, и два тренера, Андрей Костин и Юрий Олейников, меня взяли под опеку. Андрей очень мужественный, очень волевой тренер, строгий, я завидую его выдержке, силе воли, приятно было заниматься под его руководством. Два года назад на соревнованиях в Москве при своем весе 56 килограммов я потянула 142,5 килограмма, за что получила звание мастера спорта по становой тяге", - рассказала юниорка.Победители в возрастных группах и абсолютные чемпионы будут награждены медалями и грамотами МКСМ ЛНР.06 марта — Луганск