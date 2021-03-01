Бойцы ВСУ избили жителя Счастья, потребовавшего убрать БТР со двора – Народная милиция

Киевские силовики избили жителя Счастья, который потребовал от военнослужащих ВСУ убрать со двора размещенные там бронетранспортеры (БТР). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что "в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-70 во дворе жилого дома в населенном пункте Счастье", при этом "боевики 2-го десантно-штурмового батальона разместили свою технику во дворе одного из жилых домостроений, пользуясь отсутствием хозяев".

"По возвращению в вечернее время возмущенные собственники потребовали боевиков покинуть их территорию и убрать технику, заявив, что обратятся в ОБСЕ и (к президенту Украины Владимиру) Зеленскому. После чего завязалась словесная перепалка, и, угрожая оружием, хозяину дома было нанесено несколько ударов в область лица. Соседи на крики о помощи вызвали полицию", - рассказал Филипоненко.

Он призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса быть бдительными, не подвергать свою жизнь опасности, а "для защиты от произвола украинских силовиков" сообщать "обо всех фактах нарушения своих прав и свобод представителям международных организаций ООН и ОБСЕ".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 марта — Луганск