Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.в ЂТаким образом глава государства отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19. Награды присудили за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.в ЂКроме того, трем медикам президент присвоил почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения".в ЂОрден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России летом прошлого года. Орден Пирогова вручают за оказание медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждают практикующих врачей, младший медперсонал и других работников медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья и вклад в организацию медицинской помощи.