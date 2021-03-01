На КПВВ «Станица Луганская» со стороны Луганска досматривают людей на двух пунктах контроля



«Сегодня знакомые проходили с Украины в ЛНР после 14 часов, электрокара не было, сумки большие были, двое деток маленьких, вещей много было. На Украине почти не смотрели, собакой обнюхали и пропустили, а на ЛНР теперь два поста и на обеих проверяли. На первом не так, а на втором руками в сумках все прощупывали, какие-то вещи просили достать. Знакомые спросили, что так теперь всегда будет две проверки, ответили, что да», — пишет один из подписчиков телеграм-канала «Домой в Луганск. Пути решения».

Как объяснил другой подписчик, недавно проходивший Станицу Луганскую, раньше досмотр осуществляли только пограничники, а с 18 февраля на луганском пункте пропуска начал теперь работать еще и пост таможни ЛНР.

«По сути функции одни и те же. Один пост погран служба, другой таможенники», — написал луганчанин.

Как ранее информировал журналисты, с 18 февраля на контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» со стороны Луганска ввели новый режим работы из-за открытия «таможенного поста ЛНР».

«С 18 февраля 2021 года пост Государственного таможенного комитета ЛНР на КПП Станица Луганская начал функционировать в новом режиме», — рассказала представитель Луганска в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Кобцева уточнила, что с перечнем груза, разрешенного, ограниченного и запрещенного для перемещения через линию фактического разграничения, можно ознакомиться на сайте Таможенного комитета ЛНР.

Разрешено перемещать не чаще одного раза в сутки в одном направлении в объемах, не превышающих нормы:

1. Товары для личного пользования, за исключением запрещенных для перемещения через линию разграничения, и не отнесенные к личным вещам:

на территорию ЛНР — суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 25 тысяч рос. руб. и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии перемещения продуктов питания — не более 2 кг каждого наименования и непродовольственных товаров — не более 2 единиц каждого наименования);

с территории ЛНР — без ограничений.

2. Денежные средства:

на территорию ЛНР — в сумме, не превышающей 125 тысяч рос. руб., или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте, без подтверждающих документов о ее происхождении;

с территории ЛНР — в сумме, не превышающей 75 тысяч рос. руб., или эквивалентной сумме, без подтверждающих документов о ее происхождении.

3. Платежные карты в количестве, не превышающем 3 единицы, которые не являются именными картами физического лица, пересекающего линию фактического разграничения.

4. Подакцизные товары на одно лицо, достигшее 21-летнего возраста:

для алкогольной продукции — не более 5 л пива, 2 л вина,

1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);

для электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака — 1 шт.;

для табачных изделий — не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака или жидкости для электронных систем доставки никотина (в пересчете на содержание не более 250 граммов табака) или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов (в пересчете на содержание табака).

5. Автомобильные запчасти и комплектующие для транспортных средств личного пользования, принадлежащих физическому лицу, которое пересекает линию фактического разграничения (одна единица или один комплект), шины — не более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для транспортных средств личного пользования.

6. Автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерва топлива в объеме не более 20 л, находящегося в отдельных емкостях. Политика - Сегодня, 17:00 23 На стороне Луганска при переходе КПВВ «Станица Луганская» люди вынуждены теперь предоставлять свои вещи к досмотру дважды. Об этом в социальных сетях пишут луганчане.«Сегодня знакомые проходили с Украины в ЛНР после 14 часов, электрокара не было, сумки большие были, двое деток маленьких, вещей много было. На Украине почти не смотрели, собакой обнюхали и пропустили, а на ЛНР теперь два поста и на обеих проверяли. На первом не так, а на втором руками в сумках все прощупывали, какие-то вещи просили достать. Знакомые спросили, что так теперь всегда будет две проверки, ответили, что да», — пишет один из подписчиков телеграм-канала «Домой в Луганск. Пути решения».Как объяснил другой подписчик, недавно проходивший Станицу Луганскую, раньше досмотр осуществляли только пограничники, а с 18 февраля на луганском пункте пропуска начал теперь работать еще и пост таможни ЛНР.«По сути функции одни и те же. Один пост погран служба, другой таможенники», — написал луганчанин.Как ранее информировал журналисты, с 18 февраля на контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» со стороны Луганска ввели новый режим работы из-за открытия «таможенного поста ЛНР».«С 18 февраля 2021 года пост Государственного таможенного комитета ЛНР на КПП Станица Луганская начал функционировать в новом режиме», — рассказала представитель Луганска в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.Кобцева уточнила, что с перечнем груза, разрешенного, ограниченного и запрещенного для перемещения через линию фактического разграничения, можно ознакомиться на сайте Таможенного комитета ЛНР.1. Товары для личного пользования, за исключением запрещенных для перемещения через линию разграничения, и не отнесенные к личным вещам:на территорию ЛНР — суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 25 тысяч рос. руб. и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии перемещения продуктов питания — не более 2 кг каждого наименования и непродовольственных товаров — не более 2 единиц каждого наименования);с территории ЛНР — без ограничений.2. Денежные средства:на территорию ЛНР — в сумме, не превышающей 125 тысяч рос. руб., или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте, без подтверждающих документов о ее происхождении;с территории ЛНР — в сумме, не превышающей 75 тысяч рос. руб., или эквивалентной сумме, без подтверждающих документов о ее происхождении.3. Платежные карты в количестве, не превышающем 3 единицы, которые не являются именными картами физического лица, пересекающего линию фактического разграничения.4. Подакцизные товары на одно лицо, достигшее 21-летнего возраста:для алкогольной продукции — не более 5 л пива, 2 л вина,1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);для электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака — 1 шт.;для табачных изделий — не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака или жидкости для электронных систем доставки никотина (в пересчете на содержание не более 250 граммов табака) или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов (в пересчете на содержание табака).5. Автомобильные запчасти и комплектующие для транспортных средств личного пользования, принадлежащих физическому лицу, которое пересекает линию фактического разграничения (одна единица или один комплект), шины — не более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для транспортных средств личного пользования.6. Автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерва топлива в объеме не более 20 л, находящегося в отдельных емкостях. Политика - Сегодня, 17:00 23

Метки: {keywords}