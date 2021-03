«Алчевский коксохимический завод» по суду должен заплатить почти 33 млн долларов российскому «Внешэкономбанку»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск связанной с российским «Внешэкономбанком» (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. о взыскании с ПАО «Алчевский коксохимический завод» в Алчевске $32,8 млн по договору займа от 28 ноября 2013 года. Согласно официальной информации суда, иск удовлетворен полностью, передает Интерфакс-Украина.В качестве третьих лиц по делу были заявлены российская Федеральная служба по финансовому мониторингу и госкорпорация «ВЭБ.РФ».Другие данные не опубликованы, дело слушалось в закрытом заседании. В картотеке поясняется, что ВЭБ в декабре 2020 года подал в суд документы с грифом «секретно», в связи с этим делу был присвоен гриф «секретно».Как сообщалось ранее, в июне 2020 года Арбитражный суд Москвы 18 июня отказал связанной с российским «Внешэкономбанком» (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. в иске о взыскании с украинского ПАО «Алчевский металлургический комбинат» $3,7 млрд долга по кредиту от 27 декабря 2011 года, в том числе $2,1 млрд основной задолженности.Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод входят в корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД).Как сообщалось, в августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.В окружении предпринимателя российским СМИ поясняли, что в 2011 году «Внешэкономбанк» одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, на 85 млрд руб.Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.При этом Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус 1 акцией союза, а ВЭБ — остальными акциями. До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту.В целом ВЭБ оценивал расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд.По данным СМИ, «Алчевский металлургический комбинат» (АМК) в Луганской области, находящийся на подконтрольной пророссийским боевикам территории Украины и входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД),.Источник: https://biz.censor.net/n3251745Экономика - Сегодня, 16:30 164