"Волонтер" передал настольные игры библиотеке поселка Софиевский (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" подарили 10 комплектов настольных игр библиотеке-филиалу № 9 Краснолучской центральной городской библиотеки имени Крупской прифронтового поселка Софиевский. Об этом сообщила пресс-служба ОД.Передача подарков состоялась в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях". Активисты привезли учебные пособия Олега Черняева "Как учить и учиться рисовать детям, родителям, учителям" и игры "Супер ранчер", "ДаНетки", "Морской бой", "В поисках сокровищ", "Детский крокодил", "Двойная картинка", "Микки маус", "Гранд-Твистеп", "Жизнь домашних животных", BeyBlade."Мы подружились с ребятами, дети поселка Софиевский очень добрые, отзывчивые и веселые. Нам понравилось с ними играть. Надеюсь, что они будут собираться и весело проводить время", – сказала активиска проекта Алена Назина.Заведующая библиотеки Анна Короткова поблагодарила волонтеров за подарки."Спасибо большое за книги и игры. К сожалению, нашу библиотеку не балуют уже много лет. И нам очень приятно, что вы приехали и привезли", – отметила она.Активисты проекта "Волонтер" с сентября 2020 года передали 255 наборов детских настольных игр в 22 учреждения, расположенных в прифронтовых и отдаленных населенных пунктах Республики.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.06 марта — Луганск