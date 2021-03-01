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Завтра в Луганске сильный ветер. Объявили штормовое предупреждение

bot Сегодня, 18:3030Новости
Завтра в Луганске сильный ветер. Объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе днем 7 марта. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Днем 7 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 155

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